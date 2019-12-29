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В Петербурге стартует юниорский турнир по боксу на призы Николая Валуева
Сегодня, 14:17
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В Петербурге стартует юниорский турнир по боксу на призы Николая Валуева

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В состязании примет участие более 100 юных спортсменов.

В четверг, 27 февраля, в Петербурге стартовал ежегодный юниорский турнир по боксу на призы экс-чемпиона мира в тяжелом весе Николая Валуева. Ныне служащий депутатом Госдумы спортсмен на своей странице в Instagram рассказал, что торжественное открытие состоится 28 февраля.

Спортивное мероприятие посвятят 75-летию победы в Великой Отечественной войне, в открытии турнира примет участие губернатор Александр Беглов. Среди участников боксерского состязания будет более сотни юниоров от 13 до 16 лет из 10 российских регионов, Польши, Белоруссии, Таджикистана и Греции.

Ранее стало известно, что теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру.

Фото: pixabay

Теги: бокс, николай валуев, турнир
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Спорт,

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