В прокат вышел фильм "Ржев" Игоря Копылова

Лента рассказывает об одном из самых тяжелых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

В российский прокат вышел фильм Игоря Копылова "Ржев". Лента рассказывает об одном из самых тяжелых и кровопролитных сражений Великой Отечественной войны.

В основу сюжета легла повесть писателя-фронтовика Вячеслава Кондратьева "Искупить кровью". События разворачиваются в феврале 1942 года возле деревни Овсянниково Ржевского района Тверской области. Терпящая потери рота красноармейцев выбивает врага из населенного пункта. Уставшим и измотанным бойцам, ждущим подкрепление, дается беспощадный приказ — удержать деревню любой ценой.

В фильме снялись Сергей Жарков, Иван Батарев, Олег Гаянов, Арсений Семенов и другие.

Во время Великой Отечественной войны в Ржевском районе шли ожесточенные бои. В 1942-1943 гг. в наступательно-оборонительных операциях советские войска потеряли около 400 тысяч человек. Среди них убитые, пропавшие без вести и военнопленные. С учетом раненных общие потери под Ржевом во время войны составили более 1,1 млн человек.

Ранее мы писали, что вышел новый трейлер фильма "Вторжение".

Видео: YouTube / Фильм Про