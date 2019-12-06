Вышел новый трейлер фильма "Вторжение"

Премьера состоится 1 января 2020 года.

В сети появился новый трейлер фильма "Вторжение" режиссера Федора Бондарчука. В ролике раскрываются новые сюжетные подробности предстоящей премьеры.

Падение инопланетного объекта на Землю разделило жизнь людей на "до" и "после". Обычная девушка из московского Чертанова Юлия Лебедева вынуждена смириться с ролью подопытного кролика в лаборатории, ведь она единственная, кто был в контакте с пришельцем.

Ученые и военные разбирают на атомы чувства, эмоции и переживания Юли, пытаясь разгадать природу растущей в ней силы. Страшнее всего, что сверхъестественные способности девушки волнуют не только землян. Над планетой нависла новая угроза вторжения.

Фильм выйдет на большие экраны 1 января 2020 года. Роли в нем исполнили Ирина Старшенбаум, Риналь Мухаметов, Александр Петров, Юрий Борисов, Сергей Гармаш, Олег Меньшиков и др.

Ранее мы писали, что Amazon купил права на показ сериала Богомолова "Содержанки".

Видео: YouTube / SonyPicturesRU