Amazon купил права на показ сериала Богомолова "Содержанки"

Премьера сериала на немецком языке состоится уже в декабре.

Американский стриминговый сервис Amazon Prime Video приобрел права на показ российского сериала Константина Богомолова "Содержанки". Об этом пишет "Коммерсант".

Премьера сериала на немецком языке состоится уже в декабре, а в январе следующего года выйдет франкоязычная версия. Потом "Содержанок" покажут и в других странах, в каких именно, будет решать Amazon.

Эксклюзивные права на сериал остались у компании Start, принадлежащей "Газпром-медиа" и продюсерам Yellow и Black and White. Дубляжом будет заниматься Amazon.

В России премьера сериала "Содержанки" состоялась в марте 2019 года. История рассказывает о молодом искусствоведе Даше, которая переезжает из провинции в Москву. Все ее планы рушатся после странного случая. В ролях: Дарья Мороз, Ксения Собчак, Ольга Сутулова, Александр Збруев, Марина Зудина и др.

Стриминговый сервис Amazon Prime Video стал доступен для жителей РФ три года назад. Он работает по платной подписке.

Ранее портал IMDb составил топ-10 самых популярных актеров и актрис 2019 года.

Видео: YouTube / START