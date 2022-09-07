  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 11:42
152
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ник Кирьос взбесился после поражения от Хачанова на US Open

0 0

Австралиец не сдержал эмоции после проигрыша в Нью-Йорке россиянину.

Австралийский представитель Ник Кирьос взбесился после поражения от российского спортсмена Карена Хачанова в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Теннисист по завершению матча сломал две ракетки. Он уступил оппоненту со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4, поэтому не смог сдержать эмоционального разочарования от своей работы на корте. Финалист Уимблдона текущего сезона начал активно бить ракетной по покрытию "хард", после его сломал инвентарь. Затем аналогичная история произошла и со второй ракеткой.

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

Фото и видео: Telegram / SHOT
 

Теги: us open, карен хачанов, ник кирьос, открытый чемпионат сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Спорт, Теннис,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии