Ник Кирьос взбесился после поражения от Хачанова на US Open

Австралиец не сдержал эмоции после проигрыша в Нью-Йорке россиянину.

Австралийский представитель Ник Кирьос взбесился после поражения от российского спортсмена Карена Хачанова в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США в Нью-Йорке. Теннисист по завершению матча сломал две ракетки. Он уступил оппоненту со счетом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4, поэтому не смог сдержать эмоционального разочарования от своей работы на корте. Финалист Уимблдона текущего сезона начал активно бить ракетной по покрытию "хард", после его сломал инвентарь. Затем аналогичная история произошла и со второй ракеткой.

Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема.

Фото и видео: Telegram / SHOT

