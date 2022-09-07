Хачанов впервые в карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема

Россиянин привел в злость австралийского спортсмена Кирьоса.

Российский представитель Карен Хачанов впервые в своей профессиональной карьере вышел в полуфинал турнира Большого шлема. В рамках четвертьфинала Открытого чемпионата США в Нью-Йорке спортсмен обыграл на корте австралийца Ника Кирьоса. Встреча завершилась с результатом 7:5, 4:6, 7:5, 6:7 (3:7), 6:4. Оппоненты провели на корте 3 часа 39 минут. Таким образом счет в личных встречах стал 2-1 в пользу россиянина. За матч на US Open-2022 Карен Хачанов 30 раз подал навылет, активно выиграл 63 мяча, совершил три двойные ошибки и 31 невынужденную. Следующим оппонентом теннисиста станет норвежец Каспер Рууд, который обыграл ранее итальянца Маттео Берреттини.

Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США.

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