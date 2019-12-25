теннисист в Нью-Йорке обыграл испанца Карреньо-Бусту.

Российский представитель Карен Хачанов вышел в четвертьфинал Открытого чемпионата США (US Open). В рамках четвертого круга спортсмен обыграл испанского представителя Пабло Карреньо-Бусту. Встреча завершилась с результатом 4:6, 6:3, 6:1, 4:6, 6:3. Поединок между сторонами продолжался почти три с половиной часа. Следующим оппонентом россиянина станет австралиец Ник Кирьос.

Хачанов пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships