Россиянин победил британца Дрейпера.

Российский представитель Карен Хачанов пробился в четвертый круг Открытого чемпионата США (US Open). В рамках третьего этапа международного соревнования в Нью-Йорке, которое является завершающим в сезоне, проводимом в серии турниров Большого шлема, спортсмен одолел на корте британского соперника Джека Дрейпера. Встреча на покрытии "хард" завершилась с результатом 6:3, 4:6, 6:5. Известно, что оппонент Дрейпер снялся с матча из-за проблем с самочувствием. В общей сложности соперники провели на корте 2 часа 33 минуты. Следующим противником россиянина на турнире станет лидер поединка между испанцем Пабло Карреньо-Бустой и австралийцем Алексом де Минауром.

Хачанов одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships