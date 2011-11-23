Россиянин обыграл бразильца Монтейру.

Российский спортсмен Карен Хачанов одержал победу во втором круге Открытого чемпионата США. Теннисист пробился в третий этап международного соревнования Us Open, которое является завершающим сезон событием в рамках серии турниров Большого шлема. В матче россиянин обыграл на корте бразильского соперника Тьягу Монтейру с результатом 6:3, 6:3, 5:7 6:4. Встреча длилась 2 часа 58 минут. Следующим оппонентом Хачанова в борьбе за выход в четвертый раунд станет 20-летний британец Джек Дрэйпер. Иностранец смог обыграть шестую ракетку мира, канадца Феликса Оже-Альяссима со счетом 6:4, 6:4, 6:4.

Хачанов вышел во второй круг US Open.

Фото и видео: YouTube / US Open Tennis Championships