Ниинистё: вступление Финляндии в НАТО не направлено против других стран

Президент сообщил, что решение о членстве Финляндии в военном альянсе не станет радикальным изменением политики.

Президент Саули Ниинистё заявил, что возможное вступление Финляндии в НАТО не направлено против других стран. Глава государства подчеркнул, что основная цель данного политического решения представляет из себя усиление защиты и обороноспособности, необходимой для национальной безопасности. Таким мнением политик поделился с журналистами во время брифинга в Хельсинки, проводимого совместно с британским премьер-министром Борисом Джонсоном.

Для нас вступление в НАТО не было бы направлено против кого бы то ни было, мы хотели бы максимально усилить нашу оборону тем или иным способом. Саули Ниинистё, президент Финляндии

Лидер страны добавил, что Финляндия лишь усиливает собственную безопасность, а не отбирает это право ни у какой третьей стороны. Саули Ниинистё подчеркнул, что говоря о вступлении в Североатлантический военный альянс, следует понимать о том, что Хельсинки в сознании мирового сообщества является частью коллективного Запада. В связи с этим решение о членстве в блоке не станет радикальным изменением в вопросе геополитики.

Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения.

Фото и видео: YouTube / The Independent

