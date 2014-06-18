Британский премьер готов дать гарантии безопасности Швеции на основе взаимности.

Британский премьер-министр Борис Джонсон пообещал Швеции любую помощь в случае нападения на скандинавскую страну. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в рамках совместного брифинга с коллегой Магдаленой Андерссон. Чиновник рассказал о готовности Лондона действовать на основе соглашения по взаимным гарантиям безопасности. Если на Швецию будет совершена атака, Британия окажет любую помощь, которую страна запросит.

Что касается вопроса безопасности Швеции, то здесь идут разные обсуждения. Я бы не хотел в это вмешиваться, потому что это дело Швеции относительно их будущего с НАТО… Борис Джонсон, премьер-министр Британии

Напомним, что Британия и Швеция в рамках рабочего визита Бориса Джонсона подписали соглашение о взаимных гарантиях безопасности. Аналогичное соглашение будет официально подписано Британией с Финляндией.

Экс-генсек НАТО посоветовал Финляндии и Швеции вступить в альянс "прямо сейчас".

Фото и видео: YouTube / Regeringskansliet