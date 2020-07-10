Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing MH17

Власти Нидерландов обратятся в ЕСПЧ за "правдой и справедливостью" в отношении 298 погибших.

Нидерланды подадут иск против России из-за сбитого над Донбассом Boeing рейса MH17. Об этом сообщили журналисты из Reuters. Они рассказали, что правительство Голландии собирается подать заявление в отношении РФ в Европейский суд по правам человека.

В письме, которое власти направили местному парламенту говорится о том, что Нидерланды будут требовать "правды, справедливости и ответственности" по делу о трагической гибели 298 человек. В правительстве отметили, что более двух третей жертв являлись гражданами Нидерландов.

Напомним, что 3 июля окружной суд Гааги впервые согласился приобщить к рассмотрению уголовного дела информацию российской компании "Алмаз-Антей", а также заслушать эксперта из РФ. Специалист должен оценить правдоподобность сценария крушения пассажирского авиалайнера из-за ракеты ЗРК "Бук".

Обвинение не согласно с идеей расследовать версию о сбившем МН17 самолете.

Видео: YouTube / BBC News