  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:32
99
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Ничушкин признан лучшим игроком третьего матча серии "Эдмонтон-Колорадо"

0 0

Россиянин реализовал дубль во время матча.

Российский нападающий Валерий Ничушкин признан лучшим игроком третьего матча серии турнира плеф-офф Национальной хоккейной лиги, проходящем между командами "Эдмонтон" и "Колорадо". Форвард запомнился зрителям дублем в воротах оппонентов, произведенного в рамках третьей встречи полуфинальной серии Кубка Стэнли. Матч завершился с результатом 4:2, 3-0 в пользу "Колорадо".

Стоит уточнить, что Валерий Ничушкин сравнял счет на 17-й минуте матча. Затем на 25-й минуте спортсмен вывел "Колорадо" вперед. Также шайбы забросили от хоккейного клуба в ворота соперников забросили на 53 и 60 минутах матча Джей Ти Комфер и Микко Рантанен. От "Эдмонтон Ойлерз" голы забили на 1 и 48 минутах Коннор Макдэвид и Райан Маклеод.

"Колорадо" всухую обыграл "Эдмонтон" в полуфинале Кубка Стэнли.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET

 

Теги: валерий ничушкин, дубль, колорадо, кубок стэнли, нхл, плей-офф, эдмонтон
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Спорт, Хоккей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии