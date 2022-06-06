Ничушкин признан лучшим игроком третьего матча серии "Эдмонтон-Колорадо"

Россиянин реализовал дубль во время матча.

Российский нападающий Валерий Ничушкин признан лучшим игроком третьего матча серии турнира плеф-офф Национальной хоккейной лиги, проходящем между командами "Эдмонтон" и "Колорадо". Форвард запомнился зрителям дублем в воротах оппонентов, произведенного в рамках третьей встречи полуфинальной серии Кубка Стэнли. Матч завершился с результатом 4:2, 3-0 в пользу "Колорадо".

Стоит уточнить, что Валерий Ничушкин сравнял счет на 17-й минуте матча. Затем на 25-й минуте спортсмен вывел "Колорадо" вперед. Также шайбы забросили от хоккейного клуба в ворота соперников забросили на 53 и 60 минутах матча Джей Ти Комфер и Микко Рантанен. От "Эдмонтон Ойлерз" голы забили на 1 и 48 минутах Коннор Макдэвид и Райан Маклеод.

"Колорадо" всухую обыграл "Эдмонтон" в полуфинале Кубка Стэнли.

Фото и видео: YouTube / SPORTSNET