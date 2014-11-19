Незнакомец до полусмерти избил приезжего на станции "Комендантский проспект"

У пострадавшего диагностировали сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, уши головного мозга и другие серьезные травмы.

Полиция Петербурга проводит проверку по факту избиения мужчины на станции метро "Комендантский проспект". Об этом стало известно Piter.TV от источника в правоохранительных органах.

Инцидент произошел 3 октября около 6 часов вечера. Неизвестный жестоко избил 48-летнего жителя Псковской области. Пострадавший самостоятельно вызвал скорую на утро следующего дня. Врачи диагностировали у него сотрясение головного мозга, закрытую черепно-мозговую травму, перелом черепа, уши головного мозга и другие серьезные травмы. Мужчине провели экстренную операцию.

В совершении преступления подозревается ранее судимый за грабежи и кражи 27-летний житель Выборга. Его разыскивает полиция.

Ранее мы писали, что в Петербурге возбудили дело после похищения женщины с парковки.

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