Незаконный крестный ход в центре Петербурга обошёлся священнику в 10 тысяч рублей

19 апреля батюшка организовал ход вопреки запрету правительства города.

Куйбышевский районный суд Петербурга оштрафовал священника Артема Скрипкина на 10 тысяч рублей за незаконно проведенный крестный ход. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

Отстраненный от церкви Скрипкин отправился на крестный ход 19 апреля вопреки запрету правительства на массовые мероприятия. После полудня священник вышел на Думскую улицу со святынями в руках и призвал присоединиться других петербуржцев. Участниками хода стали приблизительно 15 человек, в суде движение по Невскому проспекту расценили как нарушение общественного порядка.

Скрипкин свою вину не признал, пояснив, что не организовывал массовое мероприятие, а призывал граждан на крестный ход в честь Пасхи. Священник подчеркнул, что соблюдал требования санитарных норм.

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