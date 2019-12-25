Незаконный крестный ход в центре Петербурга прервала полиция

К крестному ходу присоединились более десяти петербуржцев.

Отлученный от церкви священник решил собрать верующих в центре города и провести крестный ход.

На своей странице в "Вконтакте" Артемий Скрипкин призвал петербуржцев собраться у Казанского собора в 12 часов дня в воскресенье, 19 апреля. Он сообщил, что крестный ход благословен монахами и старцами Святой горы Афон. Многие петербуржцы в комментариях под постом раскритиковали священнослужителя и посоветовали верующим праздновать Пасху дома.

Около часа дня у Гостиного двора шествие было остановлено полицией. Сообщается, что верующих отпустили, а Скрипкину пришлось поехать до отделения.

Артемия Скрипкина отстранили от службы в 2017 году на три года после того, как он возмутился словам патриарха Кирилла о едином христианско-мусульманском боге, сообщила "Фонтанка".

Ранее мы писали, что в Казанском соборе прошли пасхальные богослужения – в храме остались только волонтеры и священнослужители.

Фото: Piter.TV