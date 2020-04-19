В Казанском соборе прошли пасхальные богослужения

В храме находились только священники и волонтёры.

В ночь перед Пасхой, 19 апреля, в Казанском соборе прошла служба. В этом году из-за коронавируса на богослужении не было прихожан, в храме находились только священники и волонтёры. Об этом сообщил "Петербургский днвник".

За несколько дней до праздника губернатор Петербурга попросил горожан не приходить в храмы и отметить Пасху дома. Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл также призывал верующих посмотреть богослужения онлайн, чтобы не подвергать риску ни себя, ни других.

Напомним, что сегодня в 17:00 пройдет прямая трансляция Великой вечерни. Её можно будет посмотреть на официальном сайте Казанского собора.

Ранее мы сообщили, что у Казанского собора освятили куличи к Пасхе.

Фото: Pixabay