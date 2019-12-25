У Казанского собора освятили куличи к Пасхе

По словам очевидцев, народу собралось немного.

Сегодня, 18 апреля, у Казанского собора в Петербурге началось освящение пасхальных куличей и яиц. Процесс проходит на прихрамовой территории из-за угрозы распространения коронавируса с 12 до 21 часов.

Объявление было опубликовано на официальном сайте собора.

По словам очевидцев, народу собралось немного. Люди приходят в медицинских масках и держатся друг от друга на расстоянии.

Ранее мы сообщили, что в Петербурге священнослужители не будут запирать храмы на ключ во время Пасхи.

Фото: Pixabay