Блогеру грозит 5 лет тюрьмы за то, что он напоил жену чаем из унитаза

Или же его обяжут заплатить штраф 800 тысяч долларов.

Блогер Хани Халавани из Саудовской Аравии похвастался в "Снэпчате" роликом, где разыгрывает свою супругу Алануд Ямани. На кадрах видно, как мужчина заваривает чай с мятой, а потом берет воду из унитаза и добавляет в кружку.

Супруга блогера почувствовала что-то неладное, возможно, запах из кружки ей показался странным. Однако она сделала глоток и потом передала кружку парню, который сидел рядом. Правда раскрылась, когда девушка увидела в соцсетях, каким образом был приготовлен этот чай. Она попросила мужа удалить видео, так как дурному и небезопасному примеру блогера могли последовать дети.

Однако про пранк уже узнали правоохранители, которые задержали парня. По местным законам, если блогер злоупотребляет соцсетями, ставя под угрозу безопасность других и нарушая порядок, с ним обходятся без церемоний. Теперь пранкеру придется заплатить штраф в размере $800 тысяч или сесть в тюрьму на 5 лет.

Видео: YouTube/ FAHAD