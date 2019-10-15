Newsweek сообщил о передаче контроля над Манбиджем от США к России

Военные помогут российским бойцам закрепить контроль над городом.

В США договорились с Россией о передаче контроля над Манбиджем в Сирии. Об этом сообщили журналисты издания Newsweek. Известно, что американские военные будут помогать спецназу России закрепиться на участке. Город находится в северной части страны в провинции Алеппо.

Все направлено на то, чтобы уйти, сохранив как можно больше нашего инвентаря рассказали американские спикеры изданию

Дипломаты заявили, что оборудование, которое не подлежит транспортировке, будет уничтожено.

Напомним, что сейчас Турция в районе Манбиджа пытается разгормиь "Сирийские демократические силы". Последних ранее поддерживали США по сведениям Nation News. Оппозиция захватила власть в населенном пункте в июле 2012 года. Еще через два года их свергли представители запрещенной на территории России террористической организации "Исламское государство". С 2016 года "СДС" при поддержке американцев зачистили город от боевиков.

Ранее Piter.tv писал о том, что СМИ сообщили о наступлении ВС Турции на Манбидж.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/AFP news agency, VOA News