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Newsweek назвал С-350 "Витязь" убийцей крылатых ракет

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Недавно ЗРК начал эксплуатироваться в РФ.

Newsweek назвал С-350 "Витязь" убийцей крылатых ракет. Журналисты убедились в этом во время запуска боевой машины в эксплуатацию. Эксперты проанализировали заявленные характеристики зенитно-ракетного комплекса. Сейчас "Витязь" находится в Академии воздушно-космической обороны Ленинградской области. Там техника проходит тесты по нахождению и ликвидации воздушного противника.

Боевой экипаж продемонстрировал мастерство, ударил фиктивного противника и вышел на новую позицию

прокомментировали в Минобороне РФ

Оружие будет защищать важные административные, промышленные и  военные объекты России.

Ранее Минобороны России опубликовало видео работы ССО в ходе операций.

Видео: YouTube/РУСЬ ПРАВОСЛАВНАЯ

Теги: newsweek, витязь, крылатые ракеты, с-350
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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