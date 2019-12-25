Журналисты раскрыли подробности тайного проекта Пентагона.

Newsweek: США создали секретную армию численностью около 60 тысяч человек. Американские журналисты сослались на данные собственного источника. По информации СМИ, Пентагон занимался формированием данной "секретной армии" на протяжении последних десяти лет. Точная численность военного контингента неизвестна. Однако в прессе полагают, что она в десять раз превышает количество людей, находящихся в секретных подразделениях ЦРУ.

Журналисты отметили, что бойцы данной армии работают как внутри страны, так и за границей. Они есть как среди штатского населения, так и среди военных. Предположительно, некоторые сотрудники имеют прикрытие работников консалтинговых компаний. Более половины из бойцов могут являться бывшими спецназовцами. Основными задачами для них могут быть преследование террористов в Западной Африке, в Пакистане. Авторы статьи отмечают, что все чаще американские бойцы работают в Северной Корее и Иране.

В общей сложности в программе могут быть задействованы около 130 частных предприятий. Пентагон якобы направляет на их функционирование ежегодно сумму в размере миллиарда долларов. Деньги идут в том числе на изготовление фальшивых документов, оплату счетов агентов и на создание устройств для съемки и прослушки на Ближнем Востоке и в Африке.

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