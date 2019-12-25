Американцы восстановят военную базу Эриксон на острове Шемья.

Forbes: Бывший русский остров Пентагон превратит в пистолет у виска Камчатки. Журналисты узнали о намерении оборонного ведомства США восстановить заброшенную базу Эриксон. Она располагается на острове Шемья, который ранее относился к территории РФ. Источник СМИ заявил, что американские боевые самолеты смогут находиться в достаточной близости от России, чтобы они могли долететь до военно-морской базы в Вилючинске за полчаса.

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Пентагон планирует перебросить на обновленную военную базу истребители F-22 Raptor которые на данный момент находятся на вооружении в составе 90-й и 525 истребительных эскадрилий.

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