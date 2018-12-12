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На YouTube опубликовали неудачные дубли со съемок фильма "Человек-паук: Вдали от дома"

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Если судить по кадрам, то больше всего неудобств режиссеру Джону Уоттсу принесли Том Холланд и Джейк Джилленхол, которые постоянно над чем-то смеялись.

В YouTube опубликовали видеоролик с неудачными дублями со съемок фильма Джона Уоттса "Человек-паук: Вдали от дома". Многим пользователям понравилась данная подборка.

Если судить по кадрам, то больше всего неудобств режиссеру Джону Уоттсу принесли Том Холланд и Джейк Джилленхол. Они не могли сдержаться от смеха и шуток на площадке.

Премьера блокбастера "Человек-паук: Вдали от дома" прошла летом. В мировом прокате кассовые сборы составили более 1,1 млрд долларов.

Ранее в Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал".

Видео: YouTube/ Do Not Panic

Теги: неудачные кадры, съемки, человек паук вдали от дома
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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