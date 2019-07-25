В Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал"

"Мстители.Финал" стал самым кассовым фильмом в истории.

В трехчасовом блокбастере "Мстители. Финал" снялись десятки звезд. После съемок осталось множество неудачных дублей, где актеры просто не могут правильно произнести реплику или что-то идет не по плану. Некоторые неудачные дубли были опубликованы.

Например, Роберт Дауни младший никак не может справиться с багажником автомобиля, Крис Хемсворт тискает кукольную замену Ракеты.

Ранее "Мстители.Финал" стал самым кассовым фильмом в истории и собрал в мировом прокате 2,790 млрд долларов.

Источник: EW