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В Сети появилось видео с неудачными дублями из "Мстителей: Финал"

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"Мстители.Финал" стал самым кассовым фильмом в истории.

В трехчасовом блокбастере "Мстители. Финал" снялись десятки звезд. После съемок осталось множество неудачных дублей, где актеры просто не могут правильно произнести реплику или что-то идет не по плану. Некоторые неудачные дубли были опубликованы.

Например, Роберт Дауни младший никак не может справиться с багажником автомобиля, Крис Хемсворт тискает кукольную замену Ракеты.

Ранее "Мстители.Финал" стал самым кассовым фильмом в истории и собрал в мировом прокате 2,790 млрд долларов.

Источник: EW

 

Теги: мстители финал, неудачные дубли
Категории: Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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