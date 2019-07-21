"Мстители: Финал" стали самым кассовым фильмом в истории кино

Картина вышла в мировой прокат 24 апреля.

Блокбастер студии Marvel "Мстители: Финал" установит рекорд мировых кассовых сборов. Об этом сообщило издание Variety.

Супергеройский фильм имеет все шансы превзойти достижение самого кассового фильма в истории – "Аватара" Джеймса Кэмерона. На данный момент лента собрала 2,7892 миллиарда долларов. Ей осталось собрать еще 500 тысяч долларов, необходимых для установления рекорда. И он это сделает, пишет зарубежное СМИ.

Картина "Мстители: Финал" вышла в мировой прокат 24 апреля и установил несколько рекордов. На данный момент фильм имеет оценку 7,7 баллов на ресурсе "Кинопоиск" и 8,7 баллов на IMDB.

Видео: Marvel