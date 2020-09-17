Нетребко почтила память дирижера Джеймса Ливайна

77-летний дирижер скончался 9 марта, однако причины его смерти до сих пор неизвестны.

Звезда мировой оперы, народная артистка России Анна Нетребко выразила слова скорби по поводу смерти бывшего худрука театра Метрополитен-опера в Нью-Йорке, дирижера Джеймса Ливайна. В своем Instagram она опубликовала фотографию с маэстро. На снимке Нетребко и Ливайн пожимают друг другу руки.

77-летнего дирижера не стало 9 марта. Однако стало известно об этом только 17 марта. О причинах смерти ничего не сообщается. Известно, что в последнее время он страдал от проблем со здоровьем. В частности, у Ливайна была злокачественная опухоль на почке.

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Фото: Instagram / anna_netrebko_yusi_tiago