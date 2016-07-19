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Netflix выпустил трейлер третьего сезона мультсериала "DOTA: Кровь дракона"

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Релиз проекта намечен на 11 августа.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего сезона мультсериала "DOTA: Кровь дракона". Официальная премьера проекта запланирована на 11 августа. Увидеть аниме  можно будет на онлайн-площадке. Судя по ролику, персонажам придется сражаться против могущественного и жестокого противника, а исход битвы призван подарить спокойствие всем существующим мирам.

Напомним, что второй сезон мультсериала вышел зимой. Сюжет основывался на пробуждении драконов. На текущий момент за производство проекта по-прежнему отвечает южнокорейская студия Mir. Она известна зрителям по работе над мультфильм "Ведьмак: Кошмар волка".

Вышел трейлер экранизации романа Алексея Иванова "Сердце пармы".

Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: dota кровь дракона, netflix, мультфильм, трейлер, третий сезон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Культура, Кино,

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