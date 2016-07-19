Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего сезона мультсериала "DOTA: Кровь дракона". Официальная премьера проекта запланирована на 11 августа. Увидеть аниме можно будет на онлайн-площадке. Судя по ролику, персонажам придется сражаться против могущественного и жестокого противника, а исход битвы призван подарить спокойствие всем существующим мирам.
Напомним, что второй сезон мультсериала вышел зимой. Сюжет основывался на пробуждении драконов. На текущий момент за производство проекта по-прежнему отвечает южнокорейская студия Mir. Она известна зрителям по работе над мультфильм "Ведьмак: Кошмар волка".
Вышел трейлер экранизации романа Алексея Иванова "Сердце пармы".
Фото и видео: YouTube / Netflix
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