Релиз проекта намечен на 11 августа.

Американский стриминговый сервис Netflix выпустил трейлер третьего сезона мультсериала "DOTA: Кровь дракона". Официальная премьера проекта запланирована на 11 августа. Увидеть аниме можно будет на онлайн-площадке. Судя по ролику, персонажам придется сражаться против могущественного и жестокого противника, а исход битвы призван подарить спокойствие всем существующим мирам.

Напомним, что второй сезон мультсериала вышел зимой. Сюжет основывался на пробуждении драконов. На текущий момент за производство проекта по-прежнему отвечает южнокорейская студия Mir. Она известна зрителям по работе над мультфильм "Ведьмак: Кошмар волка".

Вышел трейлер экранизации романа Алексея Иванова "Сердце пармы".

Фото и видео: YouTube / Netflix