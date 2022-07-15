На экраны картина выйдет с 6 октября.

Вышел трейлер экранизации романа Алексея Иванова "Сердце пармы". В картине снялись Александр Кузнецов, Сергей Пускепалис, Евгений Миронов, Федор Бондарчук, Елена Ербакова и другие. В пресс-службе проекта уточнили, что съемочная группа работала над эпическим экшеном литературного произведения, ставшего бестселлером. Книга, по которой снят фильм, неоднократно переиздавался как на территории РФ, так и за границей.

Мне захотелось снять это кино — так, чтобы в ней была сильная линия любви, которая способна на самопожертвование. Наше кино — драма страстей, герои проходят испытания на человечность, верность, дружбу и, конечно, любовь. Антон Мегердичев, режиссер

Напомним, что в центре сюжета окажется князь Михаил, который влюбляется в ведьму-ламию Тиче. Союз влюбленных кажется невозможным, но в итоге чувства побеждают. Тиче приходится отказаться от бессмертия, от своей силы, а русский князь отвергает все социальные запреты.

Amazon представила трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти".

Фото и видео: YouTube / Central Partnership