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Amazon представила трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти"

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Мировая премьера состоится 2 сентября.

Студия Amazon представила трейлер сериала "Властелин колец: Кольца власти". Его опубликовали на YouTube-канале Prime Video.

В новом ролике показали разные части Средиземья, диалоги главных героев и сражения с монстрами. События "Колец власти" развернутся за тысячи лет до событий романов писателя Джона Рональда Руэла Толкина. В нем расскажут о таких событиях, как восстание Саурона и создание колец.

Мировая премьера "Колец власти" состоится на стриминговом сервисе Amazon Prime Video 2 сентября.

Ранее мы сообщали, что вышел трейлер фильма "Брат 3".

Видео: YouTube / Prime Video

Теги: amazon prime video, властелин колец, сериал, трейлер
Категории: Лента новостей, Культура, Кино,

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