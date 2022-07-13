Вышел трейлер фильма "Брат 3"

Картина не имеет никакого отношения к оригинальной дилогии Алексея Балабанова.

В Сети вышел первый трейлер фильма "Брат 3" режиссера Валерия Переверзева. Картина находится на стадии съемочного процесса. Режиссер посвятил ее своей маме и "всем погибшим от COVID-19". Отмечается, что "Брат-3" не имеет никакого отношения к оригинальной дилогии Алексея Балабанова.

По сюжету события происходят в Тамбове. Дочь генерала влюблена в уличного художника, которого не одобряет отец, а брат-близнец генерала возглавляет преступную группировку. После провального задания запускается вереница событий, которая изменит жизни персонажей.

Точную дату премьера "Брата 3" пока не объявляли.

Ранее Netflix показал фрагмент сериала "Обитель зла".

Видео: YouTube / Брат 3