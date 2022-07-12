Netflix показал фрагмент сериала "Обитель зла"

Выход хоррора намечен на 14 июля.

Американский стриминговый онлайн-сервис Netflix показал фрагмент нового хоррор-сериала "Обитель зла" по вселенной компьютерной серии игр Resident Evil. Презентация проекта запланирована на 14 июля. В коротком видео зрителям показали фрагмент с участием семейства Вескер. Ранее стало известно о том, что сериал из восьми серий будет рассказывать историю двух временных периодов. Речь идет о будущем, когда Джейд Вескер уже 30 лет, почти всё население планеты, как и животные, заражены зомби-вирусом.

Показанный фрагмент относится ко второй сюжетной линии, когда четырнадцатилетние сёстры Джейд и Билли начинают думать о том, что их отец Альберт скрывает от детей некую секретную информацию. В ролике показывается, что Вескер пытается замести следы и сбрасывает все данные о вирусе на флешку.

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Фото и видео: YouTube / Netflix