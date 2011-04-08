Netflix представил трейлер второго сезона сериала "Ведьмак"

В новом сезоне продолжается война юга с севером, а повзрослевшая героиня телесериала Цири учится владеть мечом.

В пятницу, 29 октября, на YouTube-канале Netflix опубликовали официальный трейлер второго сезона сериала "Ведьмак".

В новом сезоне продолжается война юга с севером, повзрослевшая героиня телесериала Цири учится владеть мечом, а ведьмак Геральт старается спасти людей от чудовищ.

Напомним, премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года. Предварительно, новый сезон будет состоять из восьми серий. Премьера состоится 17 декабря.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер сериала "Ковбой Бипоп". Премьера шоу запланирована на 19 ноября.

Видео: YouTube / Netflix Russia