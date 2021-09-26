Вышел новый трейлер второго сезона сериала "Ведьмак"

Премьера нового сезона состоится в конце 2021 года.

Стриминговая платформа Netflix выпустила трейлер второго сезона сериала "Ведьмак". Он опубликован на официальном Youtube-канале сервиса в России. Также анонсировано, что сериал решено продлить на третий сезон.

По словам создателей сериала, большинство эпизодов нового сезона покажут историю взаимоотношений Геральта и его приемной дочери Цири. Кроме того, зрители впервые увидят на экране ведьмачью крепость Каэр Морхен.

Предварительно, новый сезон будет состоять из восьми серий. Премьера состоится 17 декабря.

Напомним, премьера первого сезона сериала "Ведьмак", снятого по мотивам одноименной серии романов польского писателя Анджея Сапковского, состоялась на Netflix 20 декабря 2019 года.

Ранее Netflix представил трейлер мультсериала "Аркейн".

Видео: Youtube/Netflix Russia