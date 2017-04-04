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Netflix представил трейлер мультсериала "Аркейн"

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Действия картины разворачивается во вселенной игры League of Legends.

В интернете появился трейлер анимационного сериала "Аркейн", действие которого разворачивается во вселенной игры League of Legends. 

Действия кинокартины разворачиваются на границе города Заун и богатого городка Пилтовер. Главной сюжетной линией станет история сестер Вай и Джинск. Сериал покажет события прошлого и расскажет, почему в LoL отношения между персонажами довольно натянутые.

Первые три серии поклонники смогут увидеть уже 7 ноября на стриминговом сервисе Netflix.

Ранее Netflix анонсировал документальный фильм о жизни Бритни Спирс. Кинокартина поднимет историю отца певицы - Джеймса, его злоупотребление опекунством, а также причастности семьи Бритни к происходящему. Фильм увидит свет в преддверии судебного заседания – 28 сентября. Режиссером выступил Эрин Ли Карр.

Видео: Youtube/Netflix

Теги: league of legends, аркейн, сериал, трейлер
Категории: Культура, Кино, Лента новостей,

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