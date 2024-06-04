Netflix показал трейлер второй половины 3-го сезона "Бриджертонов"

Новые серии стартуют с 13 июня.

На YouTube-канале Netflix опубликован свежий трейлер второй части третьего сезона телевизионного сериала "Бриджертоны". Его первая половина стартовала на онлайн-ресурсе 16 мая, а вторую половину создатели шоу начнут показывать зрителям с 13 июня 2024 года. Напомним, что третий сезон проекта стремительно ворвался в топ сериалов от Netflix. В еженедельном рейтинге на текущий момент он удерживает лидирующую строчку по популярности. Шоу посмотрели более 25 миллионов человек. Следом за ним в списке значится первый сезон "Бриджертонов", а второй - расположился на четвертом месте таблицы.

Напомним, что сюжет "Бриджертонов" основан на серии литературных романов Romancing Mister Bridgerton, которые написала писательница Джулия Куинн. В центре истории оказывается лондонское высшее общество эпохи регентства. В этот исторический период британских дебютанток представляли при дворе. Первые два сезона входят в топ-десять самых просматриваемых шоу Netflix на английском языке за всё время существования стримингового сервиса (4 и 9 места соответственно).

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Фото и видео: YouTube / Netflix