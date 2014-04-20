Netflix показал трейлер нового сезона "Люцифера"

В новом сезоне выйдет восемь серий. Премьера состоится 28 мая на Netflix.

Вышел трейлер пятого сезона сериала "Люцифер". Ролик опубликован на YouTube-канале Netflix.

По сюжету, Люцифер и другие герои встречаются с Богом. В какой-то момент Бог говорит о том, что хочет уйти на покой и Люцифер решает, что новым Богом может стать он. Но для этого ему нужно сразиться с братом-близнецом Михаилом.

В новом сезоне выйдет восемь серий. Премьера состоится 28 мая на Netflix.

Ранее Netflix показал трейлер фантастического триллера "Кислород".

Видео: Youtube/iVideos