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Netflix показал трейлер фантастического триллера "Кислород"

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Премьера состоится 12 мая.

Стриминговый сервис Netflix опубликовал в сети трейлер фантастического триллера "Кислород" режиссера Александр Ажа. Премьеры картины состоится 12 мая.

История рассказывает о девушке по имени Лиз. Она просыпается в криогенной камере, ничего не помня о себе. Ей остается 90 минут до того, как кислород закончится. Чтобы выжить, Лиз необходимо вспомнить прошлое.

Главную роль в триллере исполнила актриса Мелани Лоран. Кроме того, в фильме снялись Малик Зиди, Матье Альмарик и др. Сценарий написал Кристи ЛеБлан.

Ранее мы писали, что Хилари Дафф сыграет в сиквеле сериала "Как я встретил вашу маму".

Видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, триллер
Категории: Мировые новости, Лента новостей, Кино, Культура,

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