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Netflix показал тизер сериала "Ведьмак: Происхождение"

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Американский стриминговый сервис Netflix показал тизер сериала "Ведьмак: Происхождение". Видео размещено на официальном YouTube-канале онлайн-сервиса. Известно, что данный проект является приквелом для всего цикла, снятого по легендарной компьютерной игре. События истории разворачиваются за сотни лет до того сериала, в котором главного персонажа исполнил актер Генри Кавилл. Речь пойдет о последствиях мирового катаклизма, связанного с Сопряжением Сфер. В этот период был создан первый прототип Ведьмака, а миры чудовищ, эльфов и людей слились в один. Проект запланирован к выходу на Netflix 25 декабря 2022 года. Одну из центральных ролей в нем сыграет Мишель Йео, известная по фильмам "Всё везде и сразу" и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон". Актерский состав пополнили Лоуренс ОʼФуорейн, Джейкоб Коллинз-Леви, София Браун, Мишель Йео и другие.

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Фото и видео: YouTube / Netflix

Теги: netflix, ведьмак происхождение, сериал, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Культура, Кино,

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