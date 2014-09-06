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Вышел трейлер боевика "Джон Уик 4" с Киану Ривзом

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Фильм выйдет в свет 23 марта 2023 года.

Вышел трейлер боевика "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Lionsgate Movies. Создатели продемонстрировали в кадре как разнообразные, стильные враги иносказаниями угрожают персонажу, а после - пытаются его убить. Уику удается каждый раз выйти сухим из воды. Режиссером четвертой части проекта стал  Чад Стахелски. Вместе с Киану Ривзом в картине сыграют Иэн Макшейн и Лоренс Фишберн. Официальный релиз фильма запланирован на 23 марта 2023 года.

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Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies

Теги: боевик, джон уик 4, киану кивз, трейлер
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, Культура, Кино,

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