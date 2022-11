Фильм выйдет в свет 23 марта 2023 года.

Вышел трейлер боевика "Джон Уик 4" с Киану Ривзом в главной роли. Ролик опубликован на официальном YouTube-канале компании Lionsgate Movies. Создатели продемонстрировали в кадре как разнообразные, стильные враги иносказаниями угрожают персонажу, а после - пытаются его убить. Уику удается каждый раз выйти сухим из воды. Режиссером четвертой части проекта стал Чад Стахелски. Вместе с Киану Ривзом в картине сыграют Иэн Макшейн и Лоренс Фишберн. Официальный релиз фильма запланирован на 23 марта 2023 года.

Анонсирована настольная игра по Heroes of Might and Magic III.

Фото и видео: YouTube / Lionsgate Movies