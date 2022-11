С 15 ноября будет запущена Kickstarter-кампания.

Анонсирована настольная игра по Heroes of Might and Magic III: The Board Game от создателей таких проектов как Masters of the Universe и Wolfenstein 3D. Польская студия Archon, презентовала свой следующий проект. Известно, что кампания на Kickstarter будет запущена с 15 ноября, а сейчас авторы запустили в Сети трейлер. Разработчики планируют, что в продаже игра окажется в декабре 2023 года.

На текущий момент известно, что данная настолка рассчитана на одного-четырех игроков, а игровые сессии занимают порядка двух часов. В проекте представлены разные фракции Heroes of Might and Magic 3, а еще больше будут представлены в дополнениях и расширениях. Геймеры получат возможность повышать уровень своего героя, а также собирать в армию различных существ, исследовать мир и собирать артефакты с сокровищами.

На кампанию необходимо собрать 50 тысяч евро. Базовый взнос для игрока стоимостью в 75 евро предлагает основную игру, а также общие дополнительные цели и эксклюзивное расширение. За 199 евро можно приобрести в комплекте несколько миниатюр и некоторые цели. За 169 евро пользователь также получает расширение Battlefield и дополнениями для фракций Fortress и Rampart.

Уровень Collector за 199 евро дает доступ к постерам ограниченного тиража и артбуку.

