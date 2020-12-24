Анонсирован фэнтезийный экшен Project: The Perceiver

Дата релиза игры неизвестна.

Студии Papergames и 17ZHE создали новую компьютерную игру Project: The Perceiver. Анонсирующее видео было распространено на YouTube-канале. Авторы проекта продемонстрировали зрителям геймплей. Известно, что игровой процесс будет представлять из себя экшен от третьего лица с открытым миром. Все события будут разворачиваться в виртуальном мире, на который разработчиков вдохновила китайская мифология. Игрокам обещаны интересные локации с большим количеством секретов для исследования. Также в проекте запланирована захватывающая боевая система и механика дуэлей. На текущий момент официальная дата выхода игры в свет неизвестна. Авторы рассказали, что игра появится сразу на нескольких платформах, но не уточнили, на каких конкретно. Возрастное ограничение составит 18+.

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Фото и видео: YouTube / Project: The Perceiver