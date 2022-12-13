Netflix показал тизер 6 сезона сериала "Чёрное зеркало"

Релиз шоу намечен на июнь 2023 года.

Американская стриминговая компания Netflix представила в социальных сетях тизер шестого сезона научно-фантастического сатирического сериала "Чёрное зеркало" (Black Mirror). Известно, что мировая премьера проекта запланирована на июнь текущего года. Зрители заметили, что ролик стал для них неожиданностью, так как некоторое время назад создатели шоу говорили о заморозке производства сериала, связанного с правообладателями из Endemol Shine Group. Антология "как и раньше будет исследовать в своих эпизодах влияние высоких технологий на человеческие отношения.

Marvel представила новый отрывок из фильма "Стражи Галактики. Часть 3".

Фото и видео: YouTube / Netflix