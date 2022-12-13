Marvel представила новый отрывок из фильма "Стражи Галактики. Часть 3"

Киностудия Marvel показала новый отрывок из фильма "Стражи Галактики. Часть 3" режиссера Джеймса Гана, которая завершит историю команды супергероев из космоса.
В новом видео показан кусок из прошлого Ракеты, одного из членов команды. Он находится в компании трех искалеченных животных, разделенных отдельными вольерами. Они смотрят в потолок и представляют свое будущее в "новом мире". В третьем фильме стражи снова соберутся на важную миссию, от которой будет зависеть не только их жизнь, но также будущее Вселенной.
В главных ролях сыграли Крис Пратт, Зои Салдана, Брэдли Купер, Дэйв Батиста, Вин Дизель, Карен Гиллан и другие. Мировая премьера состоится 5 мая.
Ранее мы сообщали, что вышел новый трейлер фильма "Флэш".
Видео: YouTube / Marvel Entertainment
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