Вышел новый трейлер фильма "Флэш"

Мировая премьера состоится 16 июня.

Студия Warner Bros. Pictures показала трейлер фильма "Флэш" режиссера Андреса Мускетти, который расскажет историю персонажа из вселенной комиксов DC.

Главный герой по имени Барри Аллен, который известен как супергерой, обладающий сверхскоростью, пытается изменить прошлое и нарушает таймлайн. Это приводит к глобальным последствиям, из-за которых жизнь вселенной находится под угрозой.

В главной роли сыграл Эзра Миллер. Также в фильме снялись Бэн Аффлек, Майкл Китон, Майкл Шеннон и другие. Мировая премьера состоится 16 июня.

Ранее мы сообщали, что вышел первый трейлер "Великого уравнителя 3" с Дензелом Вашингтоном.

Видео: YouTube / DC