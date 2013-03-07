Названы самые популярные фильмы и сериалы Netflix

В числе лидеров "Бриджертоны", "Птичий короб" и "Эвакуация".

Стрим-сервис Netflix составил список самых популярных фильмов и сериалов. Рейтинг составлялся на основе сравнения количества часов просмотра и числа активных аккаунтов, загружавших тот или иной контент.

Больше всего просмотренных минут и аккаунтов у сериала "Бриджертоны". Это история о восьми дружных братьях и сестрах влиятельной семьи, которые пытаются найти любовь.

Что касается полнометражных фильмов, то самым популярным оказался фантастический триллер "Птичий короб" с Сандрой Буллок в главной роли.

Пять лет назад мир погрузился в хаос. Увидев нечто, люди кончают жизнь самоубийством. Женщина с двумя 5-летними детьми, услышав по радио о безопасном месте, решается на опасное путешествие, чтобы найти выжившую общину. С собой она также берет попугаев в коробке. Чтобы сохранить жизнь в новом мире, самое главное – не смотреть по сторонам и слушать, как птицы реагируют на опасность.

По количеству аккаунтов лидирует боевик "Эвакуация" с участием Криса Хемсворта. Группировка наемников должна вызволить из заложников сына сидящего в тюрьме индийского наркобарона. Подростка похитили конкуренты и держат его в столице Бангладеш. Ответственное задание поручили бывшему военному Тайлеру Рейку.

Ранее Netflix анонсировал документальный фильм о жизни Бритни Спирс.

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