  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 14:40
208
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Нетаньяху заявил, что ракетная программа Ирана вскоре стала бы неуязвимой

0 0

В Израиле уточнили, что ближневосточный конфликт на этот раз не будет затяжным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что через несколько месяцев иранская ракетная программа стала бы неуязвимой для атак. Соответствующее заявление глава правительства еврейского государства сделал в эфире американского телеканала Fox News. Ближневосточный представитель уверен, что совместная с вашингтонской администрацией военная операция против властей из Тегерана не может превратиться в очередную затяжную войну. В Израиле объяснили, что речь идет о быстрых и решительных действиях в регионе.

Они начали строить новые объекты, подземные бункеры, которые в течение месяцев сделали бы неуязвимыми их программы по производству баллистических ракет и атомной бомбы.

Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Нетаньяху назвал четыре условия для сделки с Ираном.

Фото и видео: YouTube / FOX News

Теги: fox news, биньямин нетаньяху, ближний восток, израиль, иран
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии