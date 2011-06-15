Нетаньяху заявил, что ракетная программа Ирана вскоре стала бы неуязвимой

В Израиле уточнили, что ближневосточный конфликт на этот раз не будет затяжным.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что через несколько месяцев иранская ракетная программа стала бы неуязвимой для атак. Соответствующее заявление глава правительства еврейского государства сделал в эфире американского телеканала Fox News. Ближневосточный представитель уверен, что совместная с вашингтонской администрацией военная операция против властей из Тегерана не может превратиться в очередную затяжную войну. В Израиле объяснили, что речь идет о быстрых и решительных действиях в регионе.

Они начали строить новые объекты, подземные бункеры, которые в течение месяцев сделали бы неуязвимыми их программы по производству баллистических ракет и атомной бомбы. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Нетаньяху назвал четыре условия для сделки с Ираном.

