Нетаньяху назвал четыре условия для сделки с Ираном

В Израиле поставили ряд условий коллегам из Тегерана для урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху сообщил о том, что любое потенциальное соглашение еврейского государства с Ираном должно соответствовать жестким требованиям, гарантирующим безопасность не только Израиля, но также и американской администрации, всего мира. Соответствующее заявление иностранный чиновник сделал в интервью местному изданию "Макор Ришон".

Если мы хотим достичь соглашения, оно должно включать ряд ключевых элементов — элементов, которые, по нашему мнению, жизненно важны не только для безопасности Израиля, но и для безопасности США, региона и всего мира. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Первым условием, которое назвал израильский премьер-министр для достижения мира с властями из Тегерана, является вывоз всего обогащенного урана с иранской земли. Вторым — полный демонтаж оборудования и инфраструктуры для обогащения такого урана. Третий пункт израильских условий касается ракетной программы. Речь идет о том, что Тегеран должен соблюдать ограничение Режима контроля за ракетными технологиями (РКРТ) в радиусе 300 километров. Следующим пунктом договоренностей будет требование по демонтированию "оси террора", которая, по словам Биньямина Нетаньяху, "серьезно повреждена", но продолжает восстанавливаться в Иране.

Вучич заявил, что "Моссад" и ЦРУ вмешиваются в ситуацию в Иране.

Фото: YouTube / Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו