Нетаньяху заявил, что нашел с Путиным компромисс по Ближнему Востоку

Израиль опасается угрозы, которая исходит от Ирана.

Израильскицй премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил о том, что нашел с российским президентом Владимиром Путиным компромисс по Ближнему Востоку. Соответствующей информацией иностранный чиновник поделился с журналистами французского телеканала LCI. Глава местного правительства подчеркнул, что ему удалось найти компромисс по национальным интересам между Москвой и Иерусалимом. Политик не стал исключать того, то иранская сторона намерена сформировать "армию" на территории государства и расположить ее затем в Сирии, около государственной границы с Израилем. Он напомнил и о том, что власти в Тегеране намерены создать ядерное оружие для "ликвидации нас".

Изначально я сказал Путину: "Смотри, у нас есть выбор: мы можем идти к конфронтации или можем найти общий язык. Израиль действует свободно". Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Нетаньяху: Израиль не хочет конфронтации с РФ из-за полетов военных двух стран над Сирией.

Фото и видео: YouTube / LCI