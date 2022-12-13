Нетаньяху: Израиль не хочет конфронтации с РФ из-за полетов военных двух стран над Сирией

Биньямин Нетаньяху рассказал о компромиссе с Владимиром Путиным.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху рассказал о том, что еврейское государство не хочет конфронтации с Россией из-за полетов военных двух стран в воздушном пространстве Сирии. Соответствующее заявление глава местного правительства сделал в интервью для французского телеканала LCI. Он добавил, что планирует работать над мирным урегулированием конфликтов с арабскими странами на Ближнем Востоке. Политик заметил, что смог найти в отношениях с российским лидером Владимиром Путиным компромисс, который не нарушает национальных интересов Москвы и удовлетворяет Израиль. Он пояснил, что каждая из сторон "действует у себя".

Наши самолеты летают рядом друг с другом в небе над Сирией. До настоящего времени нам удавалось избежать любой конфронтации. Мы не хотим военной конфронтации с Россией. Это не служило бы ничьим интересам. Биньямин Нетаньяху, премьер-министр Израиля

Премьер Израиля ответил на вопрос о том, возможно ли посредничество Израиля в украинском урегулировании, Нетаньяху уточнил, что этот вопрос можно изучить в том случае, если обе из конфликтующих сторон попросят об этом Иерусалим. При этом Израиль продолжает считать себя частью западного мира, так как разделяет его ценности.

Нетаньяху изучит возможность поставки вооружений на Украину.

Фото и видео: YouTube / LCI